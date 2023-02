Sampdoria-Inter 0-0 | Inzaghi | “Battibecco Lukaku-Barella? Non deve succedere”

(Di martedì 14 febbraio 2023) Simone, tecnico dell’, ha commentato nel post-partita il matchai microfoni di DAZN. Al Marassi finisce a reti bianche il posticipo di Serie A: un bicchiere mezzo vuoto e un punto che non fa male a nessuno, ma permette la fuga del Napoli con un +15 sul secondo posto custodito dai nerazzurri. Per lala salvezza è ancora un grosso problema da risolvere, ma la serata è andata bene per l’umore della squadra: lacompattezza mostrata nella partita di stasera dagli uomini di Dejan Stankovic, ha placcato l’attacco feroce della squadra di Simone. Venticinque tiri nerazzurri non sono stati sufficienti per andare a rete. 25 – Questo è il terzo incontro di Serie A nelle ultime 10 stagioni in cui l'effettua almeno 25 conclusioni ...

Uno 0 - 0 fortemente voluto quello che laha condotto in porto nel posticipo della 22ª giornata con l'. Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto l'attaccante Manolo Gabbiadini che ha affermato: "Qeusto è un punto che vale ...

A Marassi, Sampdoria-Inter è sullo 0-0 e al 38' del primo tempo Lukaku sbaglia un controllo e Barella se la prende, lamentandosi dell'errore del belga, sbracciando vistosamente. L'ex Chelsea non ci ...