Samdporia-Inter | Stankovic | “Abbiamo avuto le nostre occasioni”

Leggi su intermagazine

(Di martedì 14 febbraio 2023) Dejannel post partita di Sampdoria-, match della ventiduesima giornata della Serie A L’allenatore della Sampdoria Dejan, al termine del match pareggiato per 0 a 0 contro l’, e valevole per la ventiduesima giornata della Serie A, ha raccontato le sue impressioni sul match del Luigi Ferraris ai microfoni di Sky Sport. “Partita molto intensa, bella, combattuta. Faccio i complimenti ai ragazzi, diamo continuità dopo Monza, quando non ho parlato perché ero triste dopo l’episodio all’ultimo secondo. Ora mi pento di non aver parlato per dare merito a questi ragazzi e il punto di oggi è merito loro. Faccio i complimenti a Inzaghi e alla sua: sono davvero fortissimi, gli faccio un grande in bocca al lupo”. Hai pensato di poterla vincere?“Ci...