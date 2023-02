Salvini a valanga da Mario Giordano | Fuori dal Coro | tam-tam impazzito

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 14 febbraio 2023) Tutto pronto per la puntata di San Valentino didal, il programma condotto dasu Rete 4 in prima serata. Oggi, martedì 14 febbraio, un lungo e ovvio approfondimento sul voto delle elezioni regionali in Lombardia e Lazio, voto che ha marcato un doppio trionfo per il centrodestra, rispettivamente con Attilio Fontana e Francesco Rocca. Insomma, sinistra e M5s spazzati via. E per commentare la tornata elettorale,sceglie un ospite d'eccezione: Matteo, leader della Lega e vicepremier, nonché ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Unche esce molto rafforzato da queste elezioni, dove in Lombardia è cresciuto rispetto alle elezioni politiche nazionali di settembre. "Alla faccia di chi diceva che la Lega è morta e che ...