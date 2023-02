(Di martedì 14 febbraio 2023) Ad una settimana dal violentissimo terremoto che ha devastato Turchia e Siria, il bilancio delle vittime ha superato quota 41mila. Un numero già enorme destinato purtroppo ad aumentare: non esistono infatti stime ufficiali sul numero di...

Non tutti vogliono essereper primi. C'è un bimbo di 2 - 3 anni, rannicchiato sotto un ... Questo bambino, e il suo gatto Fragola, li han scoperti per caso, spostando, pietrapietra, la ...La mattinadeve trattare la liberazione di un gruppo di ostaggi, sequestrati nella Chiesa dell'... Non ci sono sommersi o, solo diversi gradi di colpevolezza. Il libro si apre con un ...

Salvati dopo quasi 200 ore sotto le macerie: nuovi miracoli dopo il sisma Today.it

Sisma: quasi 41mila i morti in Turchia e Siria. Salvati dalle macerie due fratelli dopo 181 ore - Terremoto: settimo aereo con aiuti dall'Iran arriva in Siria - Terremoto: settimo aereo con aiuti dall'Iran arriva in Siria RaiNews

Terremoto in Turchia, le immagini dei cani salvati dopo diversi giorni dalle macerie Gazzetta del Sud

Madre e due figli salvati dopo cinque giorni sotto le macerie. I morti ... Agenzia Nova

Mauro Icardi idolo dei bambini salvati dal terremoto: «Kadir e Bugra, spero di vedervi presto» Corriere della Sera

Riprende pian piano a lavorare, quando un giorno all’improvviso, un anno e mezzo dopo l’incidente, gli torna alla mente quel momento. E vede qualcosa che non aveva mai visto. «Ricordai che sulla ...Ansa A una settimana dal sisma che, la notte del 6 febbraio, ha devastato la regione di confine fra Turchia e Siria, dalle macerie esce ancora qualche ultimo… Leggi ...