Salerno | partorisce in casa con l’aiuto del marito

Leggi su zon

(Di martedì 14 febbraio 2023) Aveva deciso di partorire inma non si aspettava che il neonato nascesse in anticipo: è successo a. L’ostetrica non è arrivata in tempo ma fortunatamente i due coniugi erano preparati a questa eventualità e il piccolo Michelangelo è nato tra le braccia del suo papà. La coppia, si legge sunotizie, aveva optato per il parto a domicilio già da tempo. Già genitori di due bimbi, avevano deciso di affidarsi all’associazione Tanalupa e a una ostetrica specializzata per iniziare un percorso che portasse al parto in. Non c’è stata alcuna complicazione e la mamma e il bambino stanno bene. Segui ZON.IT su Google News.