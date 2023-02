Da quanto si apprende il presidente Danilo Iervolino è fortemente contrariato per i risultati dellae già durante la partita avrebbe manifestato l'intenzione di dare una sterzata alla ...Verona "1 0 L'Hellas centra la vittoria contro lain corsa per la salvezza. Grazie ai tre punti conquistati oggi gli scaligeri salgono a 17 punti, a sole due ...

Salernitana, torna in bilico il tecnico Davide Nicola - Calcio Agenzia ANSA

Salernitana, Iervolino: "Conferma Nicola scelta giusta, squadra stretta attorno a lui" Fantacalcio ®

FLASH – Salernitana, Nicola ora è a rischio esonero! Retroscena sui portieri, perché fuori Ochoa SOS Fanta

SERIE A - Ngonge segna e il Verona torna a sperare: 1-0 alla ... Eurosport IT

Serie A: Verona batte Salernitana 1-0. Decide Ngonge al 31' Agenzia ANSA

SALERNO - Ore decisive in casa Salernitana per il destino di Davide Nicola. Già esonerato il 16 gennaio scorso dopo l'8-2 incassato contro l'Atalanta ma richiamato dal club che aveva deciso di tornare ...Notte fonda per la Salernitana che al Bentegodi perde lo scontro diretto con il Verona. Finisce 1-0 per la squadra di Zaffaroni che ora sale a quota 17 in classifica. Granata in campo con Sepe che ...