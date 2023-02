(Di martedì 14 febbraio 2023) Lasta continuando nelle sue riflessioni sul possibile nuovo esonero di Davide Nicola. I dettagli Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, quella di oggi sarà una giornata fondamentale per il futuro della. Il club sta infatti decidendo se esonerare Davide Nicola dopo la sconfitta contro l’Hellas Verona. Per il possibile sostituto avanza la candidatura di Beppe Iachini, ma si valuta anche Paulo Sousa che ha dato la propria disponibilità. La lista è però molto ampia e comprende: Pirlo, Farioli, Montella e Semplici. L'articolo proviene da Calcio News 24.

I dettagli Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, quella di oggi sarà una giornata fondamentale per il futuro della. Il club sta infatti decidendo se esonerare ...... ma come riporta Sky, ci sono già i possibili nomi per sotituirlo: Leonardo Semplici, che piace però anche allain caso di addio a Davide Nicola. Poi Roberto D'Aversa e Andrea Pirlo , ...

Salernitana, spuntano due nuovi nomi per la panchina Calcio News 24

Salernitana, Nicola in bilico. Spunta il nome di un ex Cagliari Calcio Casteddu

Hellas Verona - Salernitana 1-0 | I gialloblu conquistano tre punti fondamentali, sogno salvezza sempre più reale VeronaSera

Reggina, non solo Viola: spunta l'idea Radovanovic dalla Salernitana Sportitalia

Clamoroso Salernitana, per la panchina spunta il nome di Benitez napolipiu.com

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, quella di oggi sarà una giornata fondamentale per il futuro della Salernitana. Il club sta infatti decidendo se esonerare Davide Nicola ...Momenti difficili in casa Salernitana: la guida tecnica di Davide Nicola è di nuovo pesantemente in bilico. Sono tre i nomi che circolano per un’eventuale successione IN BILICO. La situazione in casa ...