Salernitana | Sky Sport | Paulo Sousa a un passo dalla panchina dei campani

Leggi su sportface

(Di martedì 14 febbraio 2023) Lasta per cambiare nuovamente la propria guida tecnica. Dopo la sconfitta subita nello scontro diretto della ventiduesima giornata di Serie A con il Verona, infatti, il club campano avrebbe deciso di esonerare Davide Nicola per la seconda volta nell’arco di poche settimane. Se la prima volta l’allenatore è stato richiamato per mancanza di alternative, questa volta la società granata sembrerebbe aver trovato il profilo giusto per la. Stando a quanto riportato da Skylaavrebbe scelto l’ex tecnico della Fiorentina, che sarebbe ad unfirma. Nelle prossime ore ci saranno sicuramente degli aggiornamenti in merito.Face.