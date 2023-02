(Di martedì 14 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoProseguono le consultazioni a Roma per la scelta del successore di Davide Nicola alla guida della. Il tecnico ha diretto regolarmente la ripresa degli allenamenti ma entro la serata dovrebbe essergli comunicato l’esonero. In questi minuti la società granata ha virato con forza su: l’allenatore portoghese ha raggiunto un’intesa di massima con il presidente Danilo Iervolino che sta spingendo forte per chiudere l’operazione. Salvo sorprese sarà l’ex Fiorentina il nuovo allenatore granata. Bruciata la concorrenza di Giuseppe Iachini e Francesco Farioli che pure erano stati sondati dal club. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Vecino è in vantaggio su Basiccompletare il terzetto insieme a Luis Alberto . Davanti Zaccagni giocherà sicuramente, visto che sarà squalificato domenica contro la. Felipe Anderson ...Verso il ritorno in Serie A Paulo Sousa ha scavalcato tutti nelle preferenze dellache aveva valutato anche Farioli, Iachini e Semplici.il portoghese sarebbe un ritorno in Serie A ...

Salernitana, Paulo Sousa a un passo per il post Nicola. Le news sull'allenatore Sky Sport

Salernitana, per la panchina vicina l'intesa con Paulo Sousa - Calcio Agenzia ANSA

Salernitana, Paulo Sousa supera la concorrenza: ora è il favorito per il dopo Nicola TUTTO mercato WEB

Salernitana, fatta per il nuovo allenatore: a breve il comunicato AreaNapoli.it

Salernitana in crisi, per la panchina c'è la tripla pista turca ilmattino.it

Quanto occorso all’Emirates Stadium in occasione di Arsenal-Brentford è lo stesso che è accaduto in occasione di Juventus-Salernitana dello scorso 11 ... Così come è stato per l’Arsenal in occasione ...il miglior acquisto di gennaio Ochoa in panchina (per il ritorno di Sepe), in campo gli spaesati Crnigoj e Nicolussi Caviglia in luogo di Coulibaly e Bohinen. In questo momento la Salernitana non ha ...