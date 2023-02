Salernitana | ora Nicola sembra davvero al capolinea Ecco chi potrebbe sostituirlo

(Di martedì 14 febbraio 2023) Secondo La Gazzetta dello Sport, in pole ? su tutti ? ci sarebbe Giuseppe Iachini. Ma sondaggi sarebbero stati fatti anche per Vincenzo Montella (attualmente in Turchia, com'è noto all'Adana ...

...(Annunziata) Verona -(Righelli) Sampdoria - Inter (Montaldo - Guarro) Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN con 7 partite in esclusiva e 3 in co - esclusiva a giornata. Attivail tuo ...Dopo l'esonero prima annunciato e poi rientrato dopo il ko per 8 - 2 contro l'Atalanta, questa volta l'avventura di Davide Nicola sulla panchina dellasembra essere arrivata veramente al capolinea. Nelle quattro partite successive al match del Gewiss Stadium, sono arrivate una vittoria e tre sconfitte. L'ultima, nel posticipo della 22a ...

Ochoa diventa un caso alla Salernitana, ora è una riserva: Doveva ... Fanpage.it

Ngonge piega la Salernitana: ora il Verona vede la salvezza La Gazzetta dello Sport

Verona-Salernitana 1-0, Ngonge fa volare l'Hellas e ora i gialloblù sperano nella salvezza Tuttocampo

Verona - Salernitana (1-0) Serie A 2022 - la Repubblica la Repubblica

FLASH – Salernitana, Nicola ora è a rischio esonero! Retroscena ... SOS Fanta

Il Verona ora può credere concretamente nella salvezza, mentre Salernitana e Spezia devono iniziare a preoccuparsi. I gialloblù grazie ad una rete di Ngonge battono i campani e riaprono ...Questa volta non si tornerà indietro: l’avventura di Davide Nicola sulla panchina della Salernitana sarebbe prossima a chiudersi. La vittoria dell’ Hellas Verona nello scontro diretto proprio contro i ...