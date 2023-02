Salernitana | Nicola verso l’esonero | decisione in mattinata

Ore calde, caldissime in casa: si cerca il sostituto di Davidedopo la sconfitta di VeronaNotte di riflessione per Danilo Iervolino e Morgan De Sanctis: nelle prossime ore incontro tra patron e ds per ...È attesa in mattinata una decisione sul futuro di Davide. La, dopo il ko di Verona, sembra intenzionata a sollevare dall'incarico l'allenatore. Ad un mese di distanza dall'esonero, poi revocato, il presidente Danilo Iervolino avrebbe ...

FLASH – Salernitana, Nicola ora è a rischio esonero! Retroscena sui portieri, perché fuori Ochoa SOS Fanta

Verona-Salernitana, Nicola: “Altre sconfitte le ho accettate, questa non mi va giù” Mediagol.it

'Nel calcio contano i risultati': Nicola e un esonero 'annunciato' SalernitanaNews.it

Salernitana, esonerato Nicola: tre nomi in pole. Riconfermato De Sanctis TUTTO mercato WEB

Salernitana, Nicola vicino all'esonero bis: piace Montella ilmattino.it

Momenti difficili in casa Salernitana: la guida tecnica di Davide Nicola è di nuovo pesantemente in bilico. Sono tre i nomi che circolano per un’eventuale successione IN BILICO. La situazione in casa ...Il Verona ha bussato fortissimo all'uscio della Salernitana: ha vinto lo scontro diretto, si è rilanciata, vuole entrare nella zona salvezza. Al netto dell'errore di Piatek nel finale, la squadra di N ...