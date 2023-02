a Davide Nicola per un eccellente ritorno nel nostro campionato. Paulo Sousa e lasono sempre più vicini. intesa tra le parti in dirittura d'arrivo: l'accordo è di un anno e mezzo , ...Sarà Paulo Sousa il nuovo allenatore della. Nelle prossime ore sarà comunicato l'a Davide Nicola e l'arrivo in panchina dell'allenatore portoghese. Ex calciatore della Juventus ed ex allenatore della Fiorentina, conosce bene ...

TMW - Salernitana, addio Nicola: il nuovo allenatore sarà Paulo Sousa TUTTO mercato WEB

Salernitana, addio a Nicola: accordo a un passo con Paulo Sousa Calciomercato.com

La Salernitana ha deciso: Paulo Sousa al posto di Nicola Corriere dello Sport

Radovanovic, addio Salernitana: "Che delusione questo finale, ma non dimenticherò il calore della città" La Gazzetta dello Sport

Salernitana, Radovanovic: "Il mio addio Ecco come è andata" Fantacalcio ®

Sarà Paulo Sousa il nuovo allenatore della Salernitana. Nelle prossime ore sarà comunicato l'addio a Davide Nicola e l'arrivo in panchina dell'allenatore portoghese. Ex calciatore della Juventus ed ex ...(SalernitanaNews.it) Davide Nicola non va, o meglio: non va la sua Salernitana, che nelle ultime 4 partite dopo il dietrofront seguente il primo esonero ha messo assieme una vittoria a Lecce (1-2) e ...