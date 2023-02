Sacchi | «Monza nuova Atalanta? Il loro calcio è brillante | ma…»

(Di martedì 14 febbraio 2023) Le parole di Arrigo, ex allenatore del Milan e della Nazionale, sulla stagione delin Serie A Arrigoha analizzato a La Gazzetta dello Sport l’impatto di Raffaele Palladino sulla panchina del. PAROLE – «Mi sembra che Palladino abbia dato un gioco chiaro, fa un, c’è entusiasmo e ha saputo rigenerare giocatori che, in precedenza, non avevano espresso tutte lepotenzialità. Non possiamo ancora paragonare ilall’, però vedo impegno, vedo idee e vedo divertimento. A guidare questa squadra è sempre il gioco, elemento che, lo ripeto sempre, non s’infortuna mai. Direi che ilè sulla strada giusta». L'articolo proviene daNews 24.

Arrigo Sacchi, ex allenatore di Milan e Real Madrid ed ex c.t. della nazionale italiana, ha elogiato il Monza in un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport: "Mi sembra che Palladino abbia dato ...