Russia | «suicida» l’ex vicecapo della polizia politica Continua la serie di morti misteriose

(Di martedì 14 febbraio 2023) Vladimir Makarov, 72 anni, era stato licenziato per ordine diretto del Cremlino. Si è sparato in casa. Da mesi si sommano ledi figure vicine a Putin, dalla finanza ai servizi

Di recente era stato destituito da un incarico al ministero dell'Interno e fino a gennaio era stato vice capo del dipartimento per la lotta ' all'estremismo ', termine usato dalle autorità russe per ...Un altro suicidio tra i vertici delle forze di sicurezza russe. Vladimir Makarov , ex vice capo del Centro E , l'unità anti - estremismo del ministero dell'Interno è stato trovato morto lunedì 13 ...

