Rugby | Sei Nazioni 2023 | Irlanda | i 25 convocati in vista dell’Italia

Leggi su oasport

(Di martedì 14 febbraio 2023) Si è chiuso il secondo turno del Guinness Seie il prossimo fine settimana le squadre saranno a riposo per preparare la seconda parte del torneo. Il giro di boa è previsto nel weekend del 25 e 26 febbraio e proprio sabato 25, alle 15.15, l’Italia ospiterà all’Olimpico di Roma l’, imbattuta e a punteggio pieno dopo i successi su Galles e Francia. E Andy Farrell ha annunciato i 25 giocatori con cui preparerà la sfida di Roma. Dodici giocatori sono stati rilasciati per poter giocare con le rispettive franchigie il prossimo weekend nella UnitedChampionship, tra i quali spiccano Keith Earls, Jordan Larmour e Jacob Stockdale, i giocatori più esperti che potranno giocare nel weekend., il rankingaggiornato: l’allunga in vetta A ...