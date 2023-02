(Di martedì 14 febbraio 2023) La Nazionale italiana disi sta preparando al terzo match del Sei Nazioni 2023, che si disputerà, dopo una settimana di pausa, in casa sabato 25 febbraio alle ore 15.15 allo Stadio Olimpico di Roma contro l’Irlanda. Lo staff tecnico ha inserito Giovanni Montemauri nella lista deiper il raduno di: il trequarti del Rovigo, inizialmente invitato nei precedenti due raduni, guadagna così la sua prima convocazione in Nazionale Maggiore. Si tratta dell’unica novità nella rosa. Glisi ritroveranno anel pomeriggio di giovedì 16, mentre gli allenamenti si terranno al Payanini Center a partire da venerdì 17. L’Italia però potrà contare sul gruppo al completo soltanto a partire da domenica 19, quando ci saranno i rientri dei giocatori rilasciati ...

per Italia - Irlanda Piloni Pietro CECCARELLI (Brive, 25 caps) Simone FERRARI (Benetton, 42 caps) Danilo FISCHETTI (London Irish, 27 caps) Marco RICCIONI (Saracens, 18 caps) ...Questa la lista degli atleti. Piloni: Ceccarelli, Ferrari, Fischetti, Riccioni, Rizzoli, Zani. Tallonatori: Bigi, Manfredi e Nicotera. Seconde linee: N. Cannone, Favretto, Iachizzi, Ruzza e ...

Rugby - Sei Nazioni 2023: i convocati per l'Italia in vista dell'Irlanda OnRugby

Rugby, Sei Nazioni 2023: Irlanda, i 25 convocati in vista dell’Italia OA Sport

RUGBY- SIX NATIONS I convocati dal tecnico della Nazionale ... FirenzeViolaSuperSport Live

Rugby, i convocati dell'Italia per la sfida all'Irlanda: 34 azzurri al lavoro a Verona OA Sport

Italia A: l'elenco aggiornato dei convocati per la sfida alla Romania A OnRugby

La Nazionale italiana di rugby si sta preparando al terzo match del Sei Nazioni ... Lo staff tecnico ha inserito Giovanni Montemauri nella lista dei convocati per il raduno di Verona: il trequarti del ...Lo staff tecnico della Nazionale Italiana Rugby guidato da Kieran Crowley ha ufficializzato la lista dei giocatori convocati per il terzo match del Guinness Sei Nazioni 2023 in calendario contro ...