Ruby ter | Presidenza del Consiglio ritira la costituzione di parte civile

(Di martedì 14 febbraio 2023) Non era mai accaduto che ladelsse ladiin un processo con l’eccezione dei casi in cui e’ stata risarcita in ‘corso d’opera’ dagli imputati. Da quanto viene riferito all’Agi in ambienti giudiziari milanesi, la scelta delladeldi rinunciare a un eventuale risarcimento nel processoter (la richiesta era di dieci milioni) rappresenta una “sorprendente” prima volta. Cosi’ e’ andata anche in altri processi che hanno visto imputato Silvio Berlusconi, anche quando era premier. Come nel caso della vicenda Mills, al termine della quale venne prosciolto per prescrizione. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

