Ruby ter | il “nodo” giuridico sull’utilizzabilità delle testimonianze delle ragazze Cosa dicono la legge e le sentenze della Cassazione

(Di martedì 14 febbraio 2023) A poche ore dalla sentenza il destino del processoter, per corruzione in atti giudiziari, falsa testimonianza e altri reati, sembra legato indissolubilmente a un’ordinanza. Si tratta del provvedimento del 3 novembre 2021 con cui, a sorpresa e a due anni dalle istanzedifese, il collegio del Tribunale di Milano, presieduto da Marco Tremolada, aveva dichiarato inutilizzabili le dichiarazioni di 19 giovani inclusa Karima el Marough (testimoni all’epoca dei processibis) perché “non avrebbero mai potuto assumere la qualità di testimoni”. Fuori da quel provvedimento solo lemobrasiliana Iris Berardi (“Ho visto cose che vuoi uomini…”) e per una parte anche quelle di Barbara Guerra che mercoledì farà ...

...la presidenza del Consiglio dei ministri rinuncia - 'con effetto immediato' - a costituirsi parte civile contro l'ex premier Silvio Berlusconi imputato per corruzione nel processo milanese. ...Potrebbe essere pure Karima El Mahroug all'ultima della sentenza del processo. Ma anche Barbara Guerra , che potrebbe rendere dichiarazioni spontanee : sarà una ritrattazione Per saperlo bisognerà attendere l'inizio dell'udienza all'aula bunker davanti al carcere ...

Ruby ter, rinunciando a chiedere i danni Meloni fa un regalo a Berlusconi e manda un messaggio ai giudici: ma… Il Fatto Quotidiano

Ruby ter: domani sentenza a carico di Berlusconi, Karima attesa in aula Agenzia ANSA

Ruby ter, il "nodo" giuridico sull'utilizzabilità delle testimonianze delle ragazze. Cosa dicono la legge e le sentenze ... Il Fatto Quotidiano

La presidenza del Consiglio ha chiesto il ritiro della propria costituzione di parte civile in uno dei processi “Ruby ter” in cui è coinvolto Silvio Berlusconi Il Post

Caso Ruby ter, il governo Meloni ritira la costituzione di parte civile nel processo contro Berlusconi Open

A poche ore dalla sentenza il destino del processo Ruby ter, per corruzione in atti giudiziari, falsa testimonianza e altri reati, sembra legato indissolubilmente a un’ordinanza. Si tratta del ...E’ attesa per domani, davanti ai giudici della settima sezione penale del tribunale di Milano, la sentenza per Silvio Berlusconi e altri 28 imputati accusati, a vario titolo, di corruzione in atti ...