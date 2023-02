Ruby ter | Avvocatura dello Stato deposita rinuncia a richiesta danni Berlusconi

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 14 febbraio 2023) Milano, 14 feb. (Adnkronos) - L'avvocatoMaria Gabriella Vanadia hato ai giudici della settima sezione penale del tribunale di Milano presieduta da Marco Tremolada una nota con la quale la presidenza del Consiglio dei ministri- "con effetto immediato" - a costituirsi parte civile contro l'ex premier Silvioimputato per corruzione nel processo milaneseter. La costituzione di parte civile "era stata disposta nel 2017 da un esecutivo espressione di una definita maggioranza politica, in base a una scelta dettata da valutazioni sue proprie, in un momento storico in cui non erano ancora intervenute pronunce giudiziarie" sulla stessa vicenda, oltre al fatto che da ottobre 2022 c'è un nuovo governo, "espressione diretta della volontà popolare", ...