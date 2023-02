Rosa Chemical è fidanzato? La verità sulla sua vita privata

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 14 febbraio 2023) Non sono poche le persone che si domandano: “?” E lo scrivono sui social. Si tratta di utenti curiosi che sono rimasti di stucco anche di fronte alle esibizioni dell’artista, che senza dubbio viene considerato come un cantante rapper che è fuori dal comune, ma non solo. Lo stesso ama apparire originale e soprattutto sottolinea come, secondo lui, sarebbe giusto avere la piena libertà di espressione, non solo in termini musicali, ma anche in termini di orientamento sessuale e per quanto riguarda la moda, pure se magari si va fuori dal tradizionale, fuori dall’abitudinario.? Dopo il Festival di Sanremo, e in particolare dopo la sua esibizione durante la quinta ...