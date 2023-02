Rosa Chemical | chi è l' ex fidanzata Bibi Santi | attrice hard | fu coinvolta nel tentato omicidio di Simba La Rue

(Di martedì 14 febbraio 2023) Con quel bacio repentineo e inaspettato rifilato al collega Fedez , si è preso tutti i riflettori durante la finale del Festival di Sanremo 2023 . Ma non è stata la prima volta che il rapper e ...

scheggia impazzita (9) Le critiche a Levante Levante si è presentata sul palco dell' Ariston con i capelli chiarissimi, un biondo che vira verso l'arancione e con le sopracciglia dello ...Ma non è stata la prima volta che il rapper e cantautore classe '98- pseudonimo di Manuel Franco Rocati - sale agli onori delle cronache e fa discutere. Il suo nome era già stato ...

Un silenzio che forse vale più di mille parole. Dopo aver dato un bacio appassionato a Rosa Chemical, strappato la foto del vice ministro alle Infrastrutture Galeazzo Bignami e aver rubato la scena ...Successivamente, per festeggiare la riconferma del governatore lombardo alle elezioni regionali in Lombardia, ha simulato un bacio con Attilio Fontana in stile Rosa Chemical e Fedez durante l’ultimo ...