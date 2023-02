(Di martedì 14 febbraio 2023) (Adnkronos) – Larumena ha rilevato un piccoloincon le caratteristiche di un pallone meteo, ad un’altezza di 11mila metri, sopra i cieli del sud est del Paese. Subito dopo il rilevamento, attorno alle 12.30, si sono levati indue Mig-21 dell’aviazione rumena sotto comando Nato, diretti verso la zona dell’avvistamento. Gli aerei sono rimasti in zona una mezz’ora, ma l’volante non è stato individuato né a vista, né con i radar. Lo riferisce il sitoJournal. Venerdì la Moldova ha convocato l’ambasciatore russo dopo che un missile destinato all’Ucraina aveva sorvolato lo spazio aereo del Paese. Fonti ucraine avevano inizialmente detto che il missile aveva sorvolato anche la, ma Bucarest aveva smentito. L'articolo ...

L'attività di sobillazione nei paesidi "attenzione" da parte di Washington si sviluppa con ... Inoltre, i tropi della NATO sono in tutti questi paesi, più in altri stati di confine (, ...In, l'uomo che sostituì Ceausescu nel 1989 era un ebreo. L'attuale leader rumeno è un ... Ad esempio, in una certa misura, che è ancoradi dibattito, l'élite britannica nella sua isola è ...

Romania, oggetto non identificato in volo: la difesa invia due Mig Adnkronos

Oggetto volante non identificato avvistato in Romania, MIG si alzano in volo MeteoWeb

Il Carnevale Castellano cala il tris Vivere Osimo

Romania, nuovi interrogatori per Andrew Tate Euronews Italiano

Crescita, Italia fanalino di coda in Europa nelle previsioni 2024 Trend-online.com

L'ex kickboxer, statunitense con cittadinanza britannica, che ha quasi 5 milioni di follower su Twitter, è stato arrestato a Bucarest alla fine di dicembre ...