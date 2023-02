Roma | Karsdorp è pronto a tornare | garantisce l’agente

(Di martedì 14 febbraio 2023) Rickdovrebbe essere disponibile per il prossimo impegno dellacontro il Salisburgo, come confermato dal suo agente Rickdovrebbea disposizione per il prossimo impegno dellain Europa League contro il Salisburgo. A confermarlo èdell’esterno, Johan Henkes, in un’intervista al DeTelegraaf. Di seguito le sue parole «Hanno continuato a lavorare insieme professionalmente. Questo tipo di situazioni si verificano nello sport di alto livello, anche se le persone non sono d’accordo tra loro sul contenuto. Abbiamo discusso di tutto in dettaglio di recente, anche Rick e l’allenatore si sono parlati più volte ed entrambi sono fiduciosi di poter finire bene la stagione». L'articolo proviene da Calcio News 24.

