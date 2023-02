Rocca | il tecnico esperto di emergenze e sanità Le sue tre passioni | pesci | jazz e Lazio

(Di martedì 14 febbraio 2023) L’ex presidente della Cri in campagna elettorale ha subìto la politica del fango della sinistra: tutti colpi bassi andati a vuoto

Presidente, possiamo già chiamarla presidente 'Aspettiamo la proclamazione, ma intanto la ... che forse sarebbe quello che meglio si addice a una figura- politica come lei e potrebbe ...... Mario Laai Beni culturali (lascia Pianificazione strategica della Salute); Salvatore Lizzio alle Infrastrutture (lascia Dipartimento); Fulvio Bellomo allo Sviluppo rurale (lascia ...

Francesco Rocca, il nuovo governatore del Lazio e la telefonata di Meloni: «Meglio del previsto» Corriere Roma

Francesco Rocca , nuovo governatore del Lazio , ora cosa farà ... Positanonews

Rocca, il neo-presidente del Lazio: «Subito un piano Giubileo, manderò avanti i migliori. Priorità ai pronto s ilmessaggero.it

Regionali: a Cerveteri stravince Rocca col al 57%. La coalizione di ... BaraondaNews

Dirigenti: silurato La Rocca alla Sanità Buttanissima Sicilia

Una promessa misurabile, quindi politicamente pericolosa. E che nel disegno di Rocca dovrebbe essere mantenuta anche grazie a un assessore alla Sanità non politico ma tecnico. Il risultato non proprio ...Festeggia così Francesco Rocca. Ha aspettato che la vittoria si delineasse senza ... che forse sarebbe quello che meglio si addice a una figura tecnico-politica come lei e potrebbe meglio rispondere ...