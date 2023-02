Ritirati altri prodotti di marchi celebri per presenza di allergeni e aflatossine

Leggi su quifinanza

(Di martedì 14 febbraio 2023) Un altro caso di prodotto ritirato dagli scaffali perdinon dichiarati sull’etichetta. Si continua a parlare insistentemente in questi giorni dei due casi che potrebbero aver portato due donne alla morte. Il primo riguarda la ragazza 21enne che ha consumato in un ristorante di Milano un tiramisù venduto come vegano, che invece presentava tracce di latte e derivati. Il secondo è il caso della donna che nel giorno del suo 40esimo compleanno, dopo aver festeggiato mangiando sushi in un ristorante di Napoli, si è sentita male, fino al decesso. Le indagini degli inquirenti sono ancora in corso e nulla è ancora certo: è possibile, forse probabile, ma tuttavia non ancora certo, che l’ingestione di questi cibi abbia scatenato una reazione avversa nelle due donne. Della prima si sa che era allergica al latte e ai latticini, non indicati in ...