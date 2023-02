Riti voodoo e immigrazione clandestina | così la madame reclutava le schiave del sesso

(Di martedì 14 febbraio 2023) Grazie alla minaccia di, una nigeriana riusciva a portare in Italia, tramite i barconi, donne da introdurre con l'inganno nel mercato della prostituzione

commenta Con la minaccia dicontro i lori cari, a Siracusa una donna nigeriana costringeva giovani, anche minorenni, alla prostituzione. La donna è stata arrestata con l'accusa di tratta di esseri umani, riduzione in ...Venivano costrette con l'inganno e la pratica dei, con tanto di minaccia di morte per le vittime e per i loro cari. Grazie al forte potere di intimidazione derivante dalla sottoposizione ...

Pressione sulle vittime grazie al rito "Ju-Ju" L'attività così avviata ha permesso di identificare la madame nella donna destinataria del provvedimento di custodia cautelare. Sarebbe coinvolta in ...Secondo la polizia le giovani sarebbero state costrette tramite l'inganno e la pratica dei riti voodoo, con minacce di morte per le vittime e per i loro familiari. Grazie al forte potere di ...