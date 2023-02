RISULTATI | SIW Tuesday Night System Episode #92 14 02 2023

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 14 febbraio 2023) Idella 92° puntata del nuovo Webshow della SIW (visibile sul Canale Youtube della SIW) andato in scena Martedì: Triple Treat MatchMyla Grace batte Emily Ramirez e Amara Jayde SIW Genesis TitleEl G (c) batte Lucifer Brox e mantiene il Titolo Six Man Tag Team MatchBeer Club (Stryke Hellwig, Kevin Caio e Matt Cecil) battono Nico Inverardi & Most Wanted (Pan & Picchio)