Rihanna al Super Bowl | un comeback da urlo

(Di martedì 14 febbraio 2023) Life&People.it La popstar non tradisce le aspettative, anzi stupisce (ancora una volta) tutti con un’attitude magnetica e un look da sogno; la performance diall’halftime2023 svolto in Arzona è destinata a rimanere per molto tempo impressa nella nostra memoria, e non soltanto sul versante meramente musicale. La nativa delle Barbados ha infatti svolto il suo show mostrando di nuovo il pancione a soli nove mesi di distanza dalla nascita del suo primogenito. Unpirotecnico Si è trattato di un ritorno sulle scene a dir poco fantasmagorico per RiRi, di nuovo sotto i riflettori dopo ben cinque anni (l’ultima volta nel 2018 ai Grammy Awards). Per confezionare il mini live, durato poco meno di quindici minuti (tredici per l’esattezza), l’artista insieme al suo staff ha pensato a un vero e ...

... le foto dal set del film di Alessandro Siani GUARDA LE FOTOstar delBowl 2023 AVEVA 91 ANNI Morto il grande regista spagnolo Carlos Saura GUARDA GLI SCATTI I Modà sono tornati con '......DEGLI U2 "Novità in arrivo Sintonizzatevi per un annuncio speciale questa domenica con il... visto che lo spazio dell'intrattenimento è stato affidato a, che ha stupito tutti rivelando ...

Super Bowl, Donald Trump attacca la performance di Rihanna: «Un fallimento epico! Il peggior show della storia» Open

Rihanna al Super Bowl 2023, tutta in rosso per rivelare una sorpresa Vanity Fair Italia

Rihanna incinta, l'annuncio sul palco dell'half time del Superbowl - Lifestyle Agenzia ANSA

Perché Rihanna non è stata pagata per cantare al Super Bowl 2023 Cosmopolitan

Rossetto rosso Rihanna: il colore che ha indossato al Super Bowl 2023 Vogue Italia

Photos: Highlights of Kansas City Chiefs 38-35 Super Bowl LVII victory over Philadelphia Eagles Crime and Public Safety | Photos: Rihanna performs pregnant during Super Bowl LVII halftime show Crime ...If I thought he was hot before, this really put me over the edge,” Wilde wrote alongside footage of Rocky on the sidelines via Instagram Stories. Amid backlash for the remark, she returned to the ...