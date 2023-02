' Riddick | Furya' | Vin Diesel torna nei panni dell' antieroe guerriero - Magazine

(Di martedì 14 febbraio 2023) Il quarto capitoloa saga cominciata con 'Pitch Black' (2000) è in lavorazione: il sequel sarà ambientato sul pianeta natale di ...

Il quarto capitolo della saga cominciata con 'Pitch Black' (2000) è in lavorazione: il sequel sarà ambientato sul pianeta natale di ...Il quarto film intitolatoè stato annunciato dall'attore che non vede l'ora di tornare nei panni dell'alieno capace di vedere al buio. Come regista e sceneggiatore si conferma David ...

Riddick 4, ora è ufficiale: Vin Diesel torna dopo 10 anni per il quarto capitolo! Everyeye Cinema

Riddick: Furya, Vin Diesel e il regista David Twohy nuovamente insieme HDblog

Vin Diesel torna a vestire i panni di Riddick nel film Riddick: Furya Sky Tg24

'Riddick: Furya', Vin Diesel torna nei panni dell'antieroe guerriero QUOTIDIANO NAZIONALE

Riddick: Furya, la produzione finalmente si avvicina | Cinema BadTaste.it TV

Il quarto capitolo della saga cominciata con 'Pitch Black' (2000) è in lavorazione: il sequel sarà ambientato sul pianeta natale di Riddick ...Il quarto film intitolato Riddick: Furya è stato annunciato dall’attore che non vede l’ora di tornare nei panni dell’alieno capace di vedere al buio. Come regista e sceneggiatore si conferma David ...