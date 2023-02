Resta elevata l’inflazione Usa in gennaio 6 | 4% Aumenta la pressione sulla Fed per ulteriori rialzi dei tassi

(Di martedì 14 febbraio 2023) Rimanenegli Stati Uniti che insi colloca al 6,4% (dal 6,5% di dicembre) ma con un rialzo mensile dei prezzi dello 0,5%. La crescita dei prezzi mese su mesi è la più marcata da tre mesi e segnala la persistenza di pressioni al rialzo sui prezzi. Il dato era molto atteso da investitori ed analisti in quanto destinato ad avere un peso rilevanti nelle prossime decisioni della Federal Reserve, la banca centrale statunitense, e, a cascata, sui mercati di tutto il mondo. A spingere sul dato sono stati i prezzi dell’energia, soprattutto, e delle abitazioni. Viceversa scendono, per il settimo mese di fila i prezzi delle auto usate (-11,7% su base annua) che in precedenza avevano contribuito in modo significativo al rialzo del dato complessivo. L’indice “core”, depurato dalle componenti più variabili come cibo ed ...

... e che, al di là delle regole, " l'incidenza del debito sul prodotto è una fonte pericolosa di vulnerabilità ". "Anche, e soprattutto, per il nostro paese la sua riduzioneprioritaria", ...La vaccinazione anti - Covid, infatti, è stata "dalla legge a requisito essenziale per l'... In conclusione,il dubbio che la situazione emergenziale, e quindi l'eccezionalità del contesto,...

Resta elevata l’inflazione Usa in gennaio (6,4%). Aumenta la pressione sulla Fed per ulteriori rialzi… Il Fatto Quotidiano

Ue: Gentiloni, resta elevata disomogeneita' andamento crescita pil Borsa Italiana

Italia meglio della Germania, ma nel 2024 tornerà in coda Lo Spiffero

Ue, stime Pil in crescita. Più lontana la recessione dell’Italia QuiFinanza

Capital Group: “Come investire con l’inflazione elevata” la Repubblica

A suo avviso, quanto ci vorrà per tornare verso la “normalità”, considerato che al di là dei prezzi energetici, anche l’inflazione di fondo resta elevata “Su questo punto la Fed è stata chiara. Anche ...Due dati, questi, che confermano il molto che in Italia resta da fare per quanto riguarda donazione e ... Questo paese non può permettersi di avere un numero così elevato di pazienti in attesa per un ...