Responsabilità | trasparenza | comportamenti consapevoli | nuovi orizzonti dell' industria del gioco

(Di martedì 14 febbraio 2023) Presentati oggi a Roma, a Villa Blanc, i risultati intermedi del secondo Rapporto di ricerca sul settore delin Italia, nato dalla collaborazione tra Luiss Business School e Ipsos, nell'ambito'Osservatorio sui mercati regolatia scuola, e realizzato con il supporto'Agenziae Dogane e dei Monopoli. L'incontro, introdotto da Raffaele Oriani, Deana Luiss Business School, ha visto la partecipazione di Alberto Pozzolo,'Osservatorio Mercati regolati Luiss Business School, e Ilaria Ugenti, Corporate Reputation Leader presso Ipsos. Sono intervenuti, inoltre, Livia Pomodoro, membroa Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO e Presidente'Advisory Board del Progetto, Nando Pagnoncelli, Presidente ...

... inclusa la disinformazione, e sul rafforzamento dell'integrità, dellae dellaal Parlamento europeo'. La plenaria ha dato il via libera all'ampliamento del suo mandato per ...... facendo sorgere non poche domande sulladelle gare indette dal governo e sui legami ... Addossare lecontro i costruttori e gli appaltatori, però, comporta dei rischi. Il ...

Responsabilità, trasparenza, comportamenti consapevoli: nuovi ... Redazione Jamma

Commissione sulle interferenze straniere si occuperà delle accuse ... European Parliament

Responsabilità e trasparenza, nuovi orizzonti per l'industria del gioco Qui News Massa Carrara

Economia e finanza: gli avvenimenti di MARTEDI' 14 febbraio -2- Borsa Italiana