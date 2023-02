Regionali | Ronzulli | ' maggioranza supera tagliando | Terzo polo è morto'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 14 febbraio 2023) Roma, 14 feb. (Adnkronos) - "Ci confermiamo in Lombardia, conquistiamo il Lazio, in tutti e due i casindo il 50 per cento. lo credo che questo primoper lasi possa definire ampiamenteto. Se dovessimo giudicarlo come un voto di fiducia al Governo, non ci sono dubbi sul fatto che gli abitanti delle due principali regioni del Paese abbiano confermato il gradimento per l'esecutivo, con percentuali cheno quelle delle ultime Politiche". Lo afferma Licia, capogruppo di Fi al Senato, in un'intervista al 'Quotidiano nazionale'. "Chi lavora bene viene premiato. E in questi primi 100 giorni -aggiunge- abbiamo ottenuto risultati importanti, a cominciare da una legge di Bilancio approvata a tempo di record. Questo vale a livello nazionale, ma ...