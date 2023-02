Regionali | Ronzulli | Il Terzo Polo è morto

(Di martedì 14 febbraio 2023) Un tagliando per il governo? “Non serve, lo hanno fatto gli elettori, che ci hanno votato con percentuali superiori a quelle delle politiche”. Lo dice la capogruppo di Fi al Senato Liciain un’intervista a ‘La Nazione’. II risultato di Forza Italia? “Ci confermiamo determinanti nella maggioranza – aggiunge – Ile l’opposizione avrebbe perso anche unita”. Netta anche sullo scontro tra gli uomini di Zelensky e Silvio Berlusconi delle ultime ore: “Mi sembrano espressioni troppo forti verso un uomo di pace. II nostro sostegno all’Ucraina non è stato mai in discussione”, ribadisce. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

