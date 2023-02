Regionali Lombardia | il centrodestra stravince ma Majorino si consola | «Sono il più votato tra gli under 35»

Fabrizio Pregliasco si è presentato allein, ma non è stato eletto nella lista civica di Majorino. Il virologo ha commentato i risultati in un'intervista rilasciata ad Alberto Maggi per affaritaliani.it : 'I pochi ...... vince Francesco Rocca: vince Attilio Fontana La resa dei conti di Meloni La destra rinconquista Lazio ePunti chiave 19:41, Renzi: "Terzo polo peggio delle aspettative"...

Elezioni regionali 2023, i risultati definitivi in Lazio e Lombardia la Repubblica

Quanto guadagnano i consiglieri regionali e il presidente di Regione Lombardia Fanpage.it

Elezioni regionali: i risultati. Lombardia e Lazio al centrodestra. Fontana-Rocca oltre il 50% - Politica Agenzia ANSA

I risultati definitivi delle elezioni regionali in Lombardia e Lazio Corriere della Sera

Regionali, l’analisi dei voti assoluti: Fontana ne ha persi quasi un milione Il Fatto Quotidiano

Archiviate le elezioni regionali in Lazio e Lombardia la politica risale sull'ottovolante dei sondaggi e delle proiezioni. Proprio analizzando il voto che ha decretato l'elezione dei candidati di ...Il risultato del Terzo Polo "è peggiore delle aspettative (9% da soli in Lombardia, 5% alleati nel Lazio), ma è fisiologico per consultazioni come le elezioni regionali". Così il leader di Italia Viva ...