Regionali Lazio | ora il centrodestra potrà premere l’acceleratore | una prospettiva inquietante

(Di martedì 14 febbraio 2023) No, non ci dà nessuna soddisfazione poter dire “l’avevamo detto”. Il 22 novembre scorso Carteinregola aveva scritto a tutte le forze politiche chiedendo che la campagna elettorale per la Regionediventasse “un’occasione per allargare il dibattito alla città e ai cittadini attraverso un confronto che non doveva limitarsi alle componenti dei partiti o degli schieramenti”, ma che avrebbe dovuto “svolgersi pubblicamente, con una discussione aperta sulle questioni più importanti per i cittadini e per i territori, soprattutto dopo i preoccupanti dati sull’astensione delle recenti politiche” che rivelavano che “moltissimi elettori non avevano più fiducia in questa classe politica, né speranze nel cambiamento”. Non è accaduto. Per niente. Per settimane i partiti – i vertici, le correnti, le cordate – si sono confrontati solo tra loro, alle prese con il risiko elettorale ...