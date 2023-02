Regionali Lazio 2023 | stravince Rocca Affluenza mai così bassa

(Di martedì 14 febbraio 2023): il centrosinistra perde la regione che ha amministrato negli ultimi 10 anni,il candidato di centrodestrache stacca di oltre 20 punti il candidato di centrosinistra D’Amato. La candidata del Movimento 5 Stelle Bianchi lontanissima intorno all’11%. Dato sull’il più basso di sempre registrato a una tornata regionale.piùdi sempre: sullo stesso schema di quanto visto in Lombardia, anche qui con un vantaggio molto più ampio rispetto a quello previsto dai sondaggi delle settimane ...

Pure nelil centrodestra fa il pieno con la vittoria di Francesco Rocca, numeri che portano la coalizione a governare in 15 regioni. La gente ha bisogno di una guida sicura, solo il ...L'analisi del voto nei Municipi: I e II restano al centrosinistra, nell'VIII FdI ottiene il dato più basso e il X si conferma il più ...

Per i Cinque Stelle le recentissime elezioni in Lombardia e Lazio hanno segnato un'inquietante battuta d'arresto: alle urne i grillini sono letteralmente crollati, sia rispetto alla tornata regionale ...Il centrodestra si riprende la Regione Lazio, espugnando una delle ultime roccaforti del centrosinistra. Francesco Rocca ha vinto a valanga. Il tutto nel giorno in cui ha votato meno del 50% degli ...