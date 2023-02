Regionali | la destra vince non per merito | ma grazie a un elettorato fidelizzato per interesse

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 14 febbraio 2023) di Gionata Borin I dati sull’affluenza alle urne di queste elezioniparlano chiaro: il primo partito resta quello dell’astensionismo; segno di una continua sfiducia dei cittadini nei confronti dei partiti, della politica in generale e delle Istituzioniin particolare, viste (in parte a ragione) come dei piccoli feudi centralisti, dei veri e propri carrozzoni di sperpero e malagestione di denaro pubblico. Il centroconquista il Lazio e si riconferma alla guida della Lombardia: nonostante i disastri della gestione Covid di Fontana e Gallera, disvelatori del falso mito dell’eccellenza della sanità lombarda. Nonostante un rodato e consolidato sistema politico-affaristico più che trentennale, volto a favorire l’privato a discapito dei servizi pubblici. Nonostante i casi di corruzione ...