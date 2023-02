Regionali | la delusione di Calenda | “Gli elettori decidono ma non sempre hanno ragione”

(Di martedì 14 febbraio 2023) Roma – “Glima non. Altrimenti non saremmo messi così“. Così Carloin un post su Twitter parlando dei risultati delle elezioni2023. “Avete tutti scritto che la Moratti era la candidata perfetta per la Lombardia. Il Lazio con un ottimo candidato e coalizione è andato peggio. Sono trent’anni che votiamo e siamo scontenti di chi votiamo. Sostengo dache votiamo per ragioni sbagliate: appartenenza e moda“, scrive. (fonte Adnkronos)

in Lombardia,per Moratti Non solo la netta vittoria di Attilio Fontana che viene riconfermato presidente della Regione Per Letizia Moratti le elezioniin Lombardia sono ...Sullo sfondo, crescente astensione, sintomo e segnale di indifferenza,, insofferenza, sfiducia in tutti. Un 'messaggio' che si ripete, uguale, da ormai dieci anni. Astensione ...

