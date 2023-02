Regionali | Fontana | “Centrosinistra ha perso perché la gente non vuole più sentire solo cose negative Berlusconi? Io sto con la Nato”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 14 febbraio 2023) “hailin Lombardia? Lanon ha più voglia diaffermazioniproposte positive,ne che propongono una soluzione e che non accusano l’avversario di essere incapace. In questo mese e mezzo di campagna elettorale non ho mai acceso una polemica, non ho mai insultato nessuno, non ho mai detto che gli altri erano incapaci. Ho cercato di dire che avevo un progetto e un’idea migliore”. Così, ai microfoni di Non stop news (Rtl 102.5), Attilio, confermato presidente della Regione Lombardia, dà una suanale spiegazione della disfatta delrappresentata da Pierfrancesco Majorino. Il ...