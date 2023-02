Regionali dominate dal centrodestra Fontana bis in Lombardia | Lazio a Rocca Meloni esulta | ' Rafforza lavoro del governo'

- Il governatore leghista riconfermato con il 54,7%, il dem Majorino, sostenuto dai 5 Stelle, ha ottenuto il 33,6%. Letizia Moratti si ferma al 9,8%. I partiti della maggioranza sfondano anche nel ...- Il governatore leghista riconfermato con il 54,7%, il dem Majorino, sostenuto dai 5 Stelle, ha ottenuto il 33,6%. Letizia Moratti si ferma al 9,8%. I partiti della maggioranza sfondano anche nel ...

Regionali dominate dal centrodestra. Fontana bis in Lombardia, Lazio a Rocca. Astensione record. Meloni esulta: 'Rafforza lavoro del governo' TGLA7

Regionali Lazio e Lombardia, guida alle elezioni della delusione L'Espresso

Regionali, Salvini festeggia con Fontana e scansa l'ombra di Rosa ... Open

A Milano non ha vinto Fontana (e il Pd è il primo partito) MilanoToday.it

Elezioni Regionali, l'intervista al candidato Pierfrancesco Majorino "Con me si potrà attuare il vero cambiamento" Prima Treviglio

Una città in controtendenza. A Milano alle elezioni regionali, dominate dal governatore uscente Attilio Fontana, che ha così guadagnato altri cinque anni al Pirellone, il vincitore - almeno sulla ...I risultati delle elezioni regionali in Lombardia 2023 in tempo reale ... prende tempo ("in questo momento il bipolarismo è ancora dominante nel nostro paese") ma si dice interessata a "quello che ...