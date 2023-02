Regionali | De Luca Pd | ' adesso voltiamo pagina | M5s e Terzo polo decidano'

(Di martedì 14 febbraio 2023) Roma, 14 feb (Adnkronos) - "Quella di ieri è stata una sconfitta netta, sulla scia del risultato delle elezioni politiche di settembre. Il Partito democratico si conferma però prima forza dell'opposizione e seconda nel Paese". Lo ha detto Piero De, vicepresidente dei deputati del Pd, a Coffee break su La7. "Dobbiamo partire da qui per voltarecompletamente rilanciando la nostra comunità democratica con una proposta politica forte e attrattiva, in grado di costruire un'alternativa reale all'attuale maggioranza, nel quadro di un'alleanza di centrosinistra unita, credibile e competitiva -ha proseguito De-. Per dare ai cittadini una proposta di governo diversa da quella di questa destra che, con le sue contraddizioni, le sue divisioni e il suo operato, sta solo colpendo i più fragili e isolando l'Italia in Europa". "Noi ci ...

