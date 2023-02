Regionali | Berlusconi | governo rafforzato | non ci dividono

Sui social il leader di Forza Italia Silviotorna a commentare i risultati delle ... Il voto delleè un test superato per il governo ma, sono tutti concordi, non cambia di molto gli ...E' quanto scrive Silvio, in un post sui social, all'indomani del risultato delle elezioni2023. "La conferma dei risultati delle elezioni politiche dimostra che la nostra azione ...

La resa dei conti tra Meloni e gli alleati dopo i risultati delle Regionali. Cordone sanitario attorno a Berl… la Repubblica

Regionali, Travaglio a La7: “Ora Meloni dovrebbe preoccuparsi di Berlusconi per la sua posizione… Il Fatto Quotidiano

Regionali, Berlusconi: Fi determinante numericamente e politicamente Tiscali Notizie

Regionali 2023, Berlusconi: "Forza Italia determinante" Adnkronos

Elezioni regionali 2023, Berlusconi e Forza Italia tengono Adnkronos

Il loro lavoro è stato decisivo”. Così il presidente di Forza Italia Silvo Berlusconi, su Instagram, commenta il risultato delle regionali. “Anche il governo esce più forte da queste elezioni: il voto ...Lo scrive sui social il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi. "La conferma dei risultati delle ... tuttavia Forza Italia ha raccolto in entrambe le regioni un consenso pari o superiore a quello ...