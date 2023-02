Regionali | al netto dei rodimenti do ragione a Letta | il Pd è l’unico a poter guidare un’alleanza

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 14 febbraio 2023) Dopo il risultato delle elezioniin Lombardia e Lazio, dovremmo aspettarci di tutto dai partiti che non hanno vinto, fuorché capricci, ripicche e piagnistei: sono atteggiamenti (talvolta spacciati per ragionamenti) cui assistiamo da anni; però, se finalmente si diradasse la nebbia egocentrica che sta avvolgendo la mente di tanti, si capirebbe, con chiarezza e sgomento, che non rappresentano nulla di utile e necessario per provare a rivincere. Tanto è vero che – negli schieramenti autolesionisti di reciproci avversari che costituiscono l’attuale opposizione (in Parlamento e nella maggior parte delle Regioni) – nessuno si aspettava di vincere, diciamocelo francamente. Però qualcuno si aspettava di battere e mortificare ulteriormente il Partito democratico, succhiandogli consensi ed energie; se lo aspettava sia recitando la parte dell’alleato di coalizione (come ...