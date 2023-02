Regionali 2023 | il consigliere più giovane e il più anziano sono i bergamaschi Schiavi e Feltri

(Di martedì 14 febbraio 2023)34 i Consiglieriuscenti riconfermati nella XII° legislatura, a fronte di un significativo rinnovamento che vede approdare sui banchi del Pirellone 46 volti nuovi. Tra gli eletti, il piùper età è il bergamasco Vittorio, 80 anni il prossimo mese di giugno, eletto a Milano nelle fila di Fratelli d’Italia e che presiederà la prima seduta della nuova legislatura. Il piùè sempre espressione di Fratelli d’Italia: Michele, Sindaco di Onore in Valle Seriana, che compirà 24 anni il prossimo 24 febbraio. L’età media degli eletti è di poco superiore ai 48 anni. Il più votato è il Sindaco di Brescia Emilio Del Bono che conquista 35.761 preferenze nella circoscrizione bresciana del Partito Democratico: per la maggioranza, il recordman di preferenze è ...

AGI - Sono diversi i nomi eccellenti rimasti fuori dal Consiglio regionale lombardo. Ex parlamentari, assessori, volti noti della scienza o della cultura. Alcuni potrebbero essere ripescati dopo la ...I consiglieri eletti nelle province di Milano, Monza e Pavia Gli eletti a Milano vedi anche Risultati elezioniLombardia, rieletto Fontana con il 54,67% Per Fdi: Christian Garavaglia, ...

Regionali 2023: risultati in Lombardia e nel Lazio Corriere della Sera

Elezioni regionali Lazio 2023, risultati: la diretta dello spoglio RomaToday

Elezioni regionali 2023, i risultati Adnkronos

Come sarà il nuovo consiglio regionale MilanoToday.it

Moratti non eletta: è fuori dal consiglio regionale in Lombardia ilGiornale.it

Consiglio veneto: via libera al programma quinquennale per l’apicoltura, misura specifica della Pac 2023-2027 (Arv) Venezia 14 feb. 2023 – Con voto unanime il Consiglio regionale del Veneto ha ...I candidati che saranno eletti nel nuovo consiglio regionale del Lazio. I risultati non sono ancora ufficiali, poiché mancano ancora i dati di diverse sezioni elettorali a Roma.