Regionale | Bonaccini | ' senza Pd nessuna alternativa a destra possibile'

...era il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi che da ora è anche consiglierein ... Modena Pd Vittorio Sgarbielezioni regionali... Stefano, impegnato in un fitto programma di incontri bilaterali con i massimi ... Il punto sull'attuazione del PNRR in Emilia - Romagna e la nuova programmazionedei fondi ...

Regionali, centrosinistra sconfitto | Bonaccini e Schlein: "Adesso si cambia" TGCOM

Tonfo PD alle regionali, per Bonaccini non è colpa dei candidati: "Serve nuovo gruppo dirigente" | VIDEO BolognaToday

Stefano Bonaccini ed Elly Schlein: «Per il Pd è una sconfitta, è ora di cambiare dirigenti» Corriere della Sera

Stefano Bonaccini batte Elly Schlein in Emilia-Romagna nelle primarie Pd Corriere

In Italia come in Emilia Romagna È questo l’obiettivo, non più nascosto, del presidente emiliano. D’altronde, come aveva detto ai microfoni di Primocanale, “io governo da Calenda a Fratoianni” ...La sconfitta, a sinistra, parte dal non voto. Meno della metà degli aventi diritto ha preso parte alle elezioni che consegnano Lazio e Lombardia al centrodestra. Il 35,17%, un terzo degli elettori, ha ...