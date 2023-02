Reddito di Cittadinanza | nuovo obbligo da rispettare | c’è tempo fino a fine febbraio

Leggi su ilovetrading

(Di martedì 14 febbraio 2023) E’ indicato comeil limite massimo daper ilche riguarda ildi. Vediamolo da vicino.die Superbonus 110%, le due misure pentastellate, le due misure più “insopportabili” per la premier Giorgia Meloni. Se avesse potuto cancellarle con un colpo di spugna non ci avrebbe pensato un solo istante. Ritenute entrambe insoddisfacenti sotto diversi punti di vista non possono però, entrambe, essere cancellate.di(I Love Trading)Ed ora si parla di modifiche, come avvenuto al Superbonus 110%, passato a Superbonus 90%, anche per ildi, che non cambierà per ...