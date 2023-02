Real Madrid | se salta Bellingham occhi in casa Napoli

(Di martedì 14 febbraio 2023) Ilnel mercato estivo potrebbe effettuare una spesa importante: il primo nome nella lista è, ma non dovesse arrivare i blancos andranno su Kvaratskhelia Ilnel mercato estivo potrebbe effettuare una spesa importante: il primo nome nella lista è, ma non dovesse arrivare i blancos andranno su Kvaratskhelia. Secondo quanto riportato da Cadena Ser, gli spagnoli avrebbero messo anche glisul georgiano delma la priorità è l’inglese. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Commenta per primo La nuova stella delRodrygo svela un retroscena di mercato: 'Era tutto fatto con il Barcellona, poi è arrivato il. Dovevo solo scegliere tra le due squadre, e per me è stato molto facile'.Credo che tra Liverpool,, Manchester City e Bayern di Monaco quella realmente superiore al Napoli possa essere il City. Ilè il cosiddetto usato sicuro che nelle competizioni ...

Milan, torna di moda un obiettivo dal Real Madrid: la comunicazione di Maldini Calciomercato.com

Real Madrid, pronto lo sgarbo all'Atletico: grande obiettivo per l'estate Calciomercato.com

Dalla Spagna: se salta Bellingham, il Real dirotterà le proprie risorse su Kvara Tutto Napoli

Kvaratskhelia nel mirino del Real Madrid Fantacalcio ®

Dalla Spagna: se salta Bellingham, il Real Madrid dirotterà le proprie risorse su Kvaratskhelia TUTTO mercato WEB

Il Real Madrid per l'estate ha in programma un maxi acquisto e da tempo l'obiettivo numero uno dei Blancos sembra essere Jude Bellingham del Borussia Dortmund. La concorrenza per l'inglese però è ..."Vlahovic Non abbiamo bisogno di un centravanti. Il nove ce l'abbiamo ed è Karim Benzema". Così il tecnico del Real Madrid ...