Real Madrid | Ancelotti | “Lotteremo per tutto | le leggende devono restare”

(Di martedì 14 febbraio 2023) Ha appena vinto un Mondiale per club, ma è già concentrato sui prossimi titoli. Del resto è questa la mentalità dei vincenti. Lo è Carlo, lo è il suoche dopo il trionfo in Marocco domani affronterà l’Elche in una Liga che al momento vede il Barça in testa con 11 punti di vantaggio e una partita in più. Vincere significherebbe andare a -8. “Stiamo bene, abbiamo buone sensazioni e vogliamo festeggiare il titolo appena vinto con i nostri tifosi. Sulla Liga ho poco da dire, la nostra gente ci conosce bene, sa che questa squadra daràfino alla fine”, ha spiegatoche domani dovrà rinunciare a Courtois, Militao e Vinicius (“Giocherà Rodrygo al suo posto”). E a proposito del suo talento, il tecnico dei blancos dice: “Non so se manca dalla lista dei candidati FifPRO per ...

Il Mondiale per club cambia. Dopo l'ultima edizione di qualche giorno fa, con ilche si è laureato per l'ennesima volta campione nella sua storia, la Fifa ha deciso di modificare il format a partire dal 2025. Ci saranno molte più squadre che prenderanno parte al ...La partita- Elche di mercoledì 15 febbraio 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la 21° giornata di Liga 2022 - 2023- ...

In un'intervista a Goal, Rodrygo svela un retroscena di mercato. "Avevo due maglie: una del Barça e l'altra del Real Madrid e ho dovuto scegliere. È stato molto facile per me scegliere - ha detto ...