Razzismo | insulti all’arbitro dopo un rigore fischiato | partita interrotta nel Trevigiano

(Di martedì 14 febbraio 2023) Brutto episodio dinel, dove un arbitro nero è stato insultatoaverun calcio di. Come riporta La Tribuna di Treviso, i fatti sono accaduti a Loria (Treviso), nel match di seconda categoria tra Bessica e Fossalunga. All’87’, il direttore di gara Mamady Cissé avrebbe ricevuto deglirazzisti da parte di uno tifoso della squadra di casailtrasformato dagli avversari. Immediata dunque la sospensione dell’incontro, con Cissé che – senza neppure parlare con i capitani né con l’osservatore degli arbitri – ha compilato il rapporto e lasciato lo stadio. La palla passa ora in mano al Giudice sportivo di Treviso. SportFace.

Sono entrati in campo, tra gli applausi del pubblico, indossando una t-shirt con la scritta ‘No al razzismo’, a ulteriore testimonianza ... ufficiale della Figc Provinciale – pesanti insulti nei ...Mokulu ha raccontato alla sindaca che "all’arbitro ho domandato se quei cori e quegli insulti razzisti li stavo sentendo solo io. Non ho avuto risposta". Per Daniela Angelini il razzismo è un problema ...