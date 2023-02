Raw 13 02 2023 The last act for the brand

(Di martedì 14 febbraio 2023) Benvenuti ai lettori di ZW, la puntata di Monday Night Raw si è tenuta dal Barclays Center di New York. Lo show inizia con Becky Lynch che raggiunge il ring insieme a Adam Pearce, parla della vittoria contro Bayley della scorsa settimana ringraziando Lita per averla aiutata nel finale dello stesso incontro. Poi passa al fatto che non è parte integrante dell’Elimination Chamber Match e che Adam può rimediare alla cosa dandogli l’occasione per entrare nello stesso. Viene interrotta però da Bayley, che le ricorda di essere una Grand Slam Champion e che Becky non è nel match del prossimo Premium Live Event perché ha perso. Si aggiunge anche la Raw Women’s Champion Bianca Belair che mette sul piatto una proposta per risolvere il problema, un match a tre per la serata dove si sfideranno lei, Bayley e Becky. Adam approva e aggiunge che nel caso di vittoria di Bayley o Becky prenderanno ...

13,(GLOBE NEWSWIRE) Strategic Environmental & Energy Resources, Inc. (SEER) (OTCQB: SENR), a ... Since all of these new operations across the country must condition theirbiogas, this growing ......materials and waste." All nominations are reviewed by the Edison Awards Steering Committee ... Silver and Bronze winners will be announced at the Edison Awards Gala on Thursday, April 20,in ...

RAW Report 13-02-2023 - WWE The Shield Of Wrestling

WWE Raw Report 06/02/2023 - Chamber Qualifying e Steel Cage Tuttowrestling

Raw 06.02.2023 The last “dance” Zona Wrestling

RAW 13-02-2023 - Anteprima The Shield Of Wrestling

WWE: Report WWE Raw 13-02-2023 (Bobby Lashley e Brock Lesnar firmano un contratto colossale) Spazio Wrestling

Bronson Reed e Mustafa Ali si sono scontrati in un match uno contro uno nell'ultima puntata di RAW: ecco cosa è successo.Cody Rhodes e Sami Zayn sono stati protagonisti di un particolare faccia a faccia stanotte a Monday Night RAW. Sia il Great Liberator che l’American Nightmare saranno i prossimi avversari di Roman ...